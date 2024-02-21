اليونيفيل: نحاول تجنب حالة التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل



أعلنت قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان انها تعمل علي تجنب حالة التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وشددت اليونيفيل في بيان لها علي الحكومة اللبنانية تدعم تنفيذ القرار 1701".

وأكدت على ان تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تسبب في معاناة هائلة للنازحين على جانبي الخط الأزرق.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة.

وتعرضت الأراضي المحتلة في شمال فلسطين -حيث يحتل الإسرائيليون المنطقة- لإطلاق صاروخين من جنوب لبنان في استمرار لعمليات التبادل الصاروخي والقصف بين حزب الله والاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



وأفادت الأنباء بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن حزب الله عن استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة.



كما قال حزب الله انه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية وحقق إصابات مباشرة.

بينما رد الجيش الإسرائيلي بقوله أنه قصف 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوب لبنان لإزالة التهديدات.

كما قام الاحتلال بقصف مدفعي على محيط بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام جنوبي لبنان.