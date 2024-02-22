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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقي من هشاشة العظام .. 8 فوائد للمشي

فوائد المشي
فوائد المشي

المشي هو نشاط بسيط ومتاح للجميع، وله العديد من الفوائد الصحية والنفسية، إليك بعض الفوائد المهمة للمشي،بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

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فوائد المشي

تعزيز اللياقة البدنية: المشي يعد نشاطًا رياضيًا منخفض الشدة يساهم في تحسين القدرة القلبية والعضلية والتحمل البدني، يمكن أن يقوي عضلات الساق والأرداف ويزيد من مرونة المفاصل.

تحسين الصحة القلبية: المشي بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن: المشي يعتبر وسيلة فعالة للمساعدة في فقدان الوزن والحفاظ عليه. يمكن أن يساهم في حرق السعرات الحرارية وتحسين عملية الأيض.

تعزيز الهضم: المشي بعد الأكل يمكن أن يعزز عملية الهضم ويساعد في تقليل الانتفاخ والغازات.

تحسين المزاج والصحة النفسية: المشي يساعد في إفراز الهرمونات المسؤولة عن السعادة والرفاهية مثل الإندورفين، مما يمكن أن يحسن المزاج ويقلل من القلق والتوتر. كما يعتبر النشاط في الهواء الطلق جميلًا ومنعشًا للعقل.

تعزيز صحة العظام: المشي الدوري يمكن أن يقوي العظام ويساعد في الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام.

تحسين الجهاز التنفسي: المشي يعزز القدرة التنفسية ويعمل على تنظيف الرئتين وتحسين وظيفة الجهاز التنفسي.

تحسين النوم: المشي يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم وتعزيز الاسترخاء.

إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو لديك قلق بشأن بدء برنامج المشي، من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء. كما ينصح بالبدء بشكل تدريجي وزيادة مستوى النشاط مع مرور الوقت.

فوائد المشى المشي الفوائد الصحية والنفسية تعزيز اللياقة البدنية انقاص الوزن صحة العظام ​​​​​​​health

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