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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لإنقاذ حياة طفلة رضيعة في فلوريدا

صدى البلد

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العالمية، وذلك لمشهد بطولي لرجل شرطة وذلك أثناء محاولته إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر حوالي  6 أشهر وقد كانت محاصرة وذلك داخل سيارة وذلك أثناء حادث مروري مروع وذلك في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فقد سائق دراجة نارية مسرعة حياته وكاد أن يتسبب في وفاة طفل في السيارة والتي اصطدم بها، إلا أنه بشكل بطولي قد قام بتصرّف الرقيب ديف موسجروف وقد تمكن من إنقاذ حياة الطفلة.

وقد تم لم شمل الأسرة وذلك بفضل عملية الإنقاذ البطولية للرقيب موسجروف وذلك بعد الحادث، وقد التقطت الكاميرا هذه اللحظات الدرامية.

وبحسب التقارير، فقد مرت الدراجة النارية لتسير بسرعة قد تزيد عن 100 ميل في الساعة، متجاوزةً الرقيب في مقاطعة شارلوت، وبعد ذلك قد اصطدمت الدراجة بسيارة دفع رباعي.

وقال الرقيب: "بعد حوالي 10 ثوانٍ من مرور تلك الدراجة ، قد رأيت وميضًا من بعيد وسحابة من الدخان".

وسائل الإعلام ادث مروري

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