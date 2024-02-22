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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو ، لشاب سوري الجنسية، تم تداوله على نطاق واسع  عبر تطبيق تويتر  الكثير من الجدل على مدى الساعات الماضية، فقد وثق المقطع ظهور أحد الأشخاص وهو معلق على عمود وذلك في بلدة سعدنايل بالبقاع الأوسط.

فيما قد تضاربت الروايات حول السبب وقد أفادت معلومات بأن أهالي البلدة قد ألقوا القبض على شخص وذلك بسبب بيعه لحم الحمير، في حين لفتت عدة روايات أخرى إلى أن ذلك يعود لنشره فيديو يثير النعرات الطائفية بالبلدة


وفي وقت لاحق قد تم تسليم الشاب إلى جهاز أمن الدولةوذلك  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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