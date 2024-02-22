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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمنزل الرعب يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عل نطاق اسع عبر تطبيق اليوتيوب الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لحادثة مروعة  قد شهدتها  إحدى الضواحي الثرية  وذلك بمقاطعة فيكتوريا الأسترالية، مما أثار صدمة للجميع، وذلك بعدما تم الكشف أن امرأة السبعينية قد عاشت حوالي 5 سنوات وذلك مع جثة شقيقها المتحللة، وذلك في منزل  موبوء بالفئران والقمامة.


ووفقا لموقع مترو البريطاني، فقد قامت شرطة ملبورن سيتي القبض على المرأة والتي لم يتم الكشف عن اسمها، وذلك في العقار الواقع في شارع راسل، وذلك  في ضاحية نيوتاون الثرية، وذلك بعدما اكتشفت دائرة الرعاية الاجتماعية الواقعة  وذلك أثناء زيارة روتينية.


وقد عثرت الشرطة على عدة أكوام من القمامة وبعض الفضلات البشرية والفئران، في المنزل والذي وصفوه الجيران بـ “منزل الرعب”.


وبحسب تقارير الشرطة، فإن الرجل المتوفى هو شقيق المرأة، وقد شوهد آخر مرة وذلك من قبل السكان المحليين  في عام 2018 وقد تم القيام بإطلاق سراح المرأة، وذلك دون توجيه أية اتهامات إليها، ولا تزال التحقيقات في وفاة شقيقها حتى الآن.

مقطع فيديو تطبيق اليوتيوب أداه حاده

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