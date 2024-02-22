"الجمهورية": مصر نجحت أمام "العدل الدولية" في حشد التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر نجحت، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حشد التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بصورة لم يسبق لها مثيل.



وسلطت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "مصر تكشف الإنتهاكات الإسرائيلية أمام العالم" - الضوء على أن المرافعة أكدت - من جديد - أنه لا سلام أو أمن في هذا العالم، بـدون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "في يوم تاريخي لن ينساه العالم.. دافعت مصر أمس عن فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السيادة والدولة المستقلة أمام محكمة العدل الدولية.. حيث قدمت المستشارة ياسمين موسى بمرافعة تاريخية أمام قضاة المحكمة الدولية؛ تمكنت خلالها من فضح وكشف الحقائق الكاملة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".



ورأت الصحيفة أن المرافعة المصرية كشفت "الوجه القبيح" لإسرائيل أمام العالم أجمع وجرائم الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدد حل الدولتين.



ونوهت الصحيفة بتأكيد مصر - أمام "محكمة لاهاي" - انعدام مشروعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية باعتباره جريمة كبرى طال أمدها في انتهاك صارخ لقانون الحرب ومشروعية استخدام القوة.



ولفتت إلى أن المرافعة المصرية التاريخية أظهرت الحقائق التي تكشف "الأكاذيب الزائفة" لإسرائيل، خاصة ما يتعلق بانعدام شرعية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة في سلب ونهب وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة المسلحة.



وأبرزت "الجمهورية" تأكيد المستشارة ياسمين موسى أن الوقف قد حان كي يتحمل المجتمع الدولي، مسئولياته في الوقت الفوري للمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقف وإنهاء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية البشعة.



وسلطت الضوء على تأكيد مصر أن إسرائيل - بكل هذه الجرائم الصارخة - تقوض آفاق السلام الدائم وفرص التعايش بين شعوب المنطقة.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول" هذه هي مصر، وموقفها التاريخي الدائم في دعم القضية الفلسطينية".

