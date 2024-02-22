عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": مصر نجحت أمام "العدل الدولية" في حشد التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

 أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر نجحت، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حشد التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بصورة لم يسبق لها مثيل.


وسلطت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "مصر تكشف الإنتهاكات الإسرائيلية أمام العالم" - الضوء على أن المرافعة أكدت - من جديد - أنه لا سلام أو أمن في هذا العالم، بـدون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.


واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "في يوم تاريخي لن ينساه العالم.. دافعت مصر أمس عن فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السيادة والدولة المستقلة أمام محكمة العدل الدولية.. حيث قدمت المستشارة ياسمين موسى بمرافعة تاريخية أمام قضاة المحكمة الدولية؛ تمكنت خلالها من فضح وكشف الحقائق الكاملة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة". 


ورأت الصحيفة أن المرافعة المصرية كشفت "الوجه القبيح" لإسرائيل أمام العالم أجمع وجرائم الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدد حل الدولتين. 


ونوهت الصحيفة بتأكيد مصر - أمام "محكمة لاهاي" - انعدام مشروعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية باعتباره جريمة كبرى طال أمدها في انتهاك صارخ لقانون الحرب ومشروعية استخدام القوة.


ولفتت إلى أن المرافعة المصرية التاريخية أظهرت الحقائق التي تكشف "الأكاذيب الزائفة" لإسرائيل، خاصة ما يتعلق بانعدام شرعية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة في سلب ونهب وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة المسلحة.


وأبرزت "الجمهورية" تأكيد المستشارة ياسمين موسى أن الوقف قد حان كي يتحمل المجتمع الدولي، مسئولياته في الوقت الفوري للمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقف وإنهاء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية البشعة.


وسلطت الضوء على تأكيد مصر أن إسرائيل - بكل هذه الجرائم الصارخة - تقوض آفاق السلام الدائم وفرص التعايش بين شعوب المنطقة.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول" هذه هي مصر، وموقفها التاريخي الدائم في دعم القضية الفلسطينية".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 مسلحين يطلقون النار في مستوطنة معالية أدوميم بالقدس.. وإصابة 8 إسرائيليين

تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

صيام الأيام البيض من شعبان.. اعرف فضلها ومتى تبدأ وهل يجب تبييت النية؟

هل ليلة النصف من شعبان 2024 السبت أم الأحد؟.. احذر البحث عن موعدها بالإنترنت

بيان عاجل من روسيا ردا على التصريحات الأمريكية بشأن مقتل نافالني

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ