سفير الكويت في الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية واستراتيجية

أشاد سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم بالعلاقات الخاصة التي تربط قيادتي وشعبي مصر والكويت، مؤكدا الحرص المشترك على مد جسور التعاون والتكامل فيما بينهما بدعم ورعاية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشدد الغانم على ما يجمع الكويت و مصر من أواصر محبة متبادلة وعلاقات تاريخية متينة و شراكة استراتيجية، لافتا إلى أن العلاقة ممتدة منذ بداية القرن الماضي، وشهدت العديد من المحطات المضيئة التي سطرتها كتب التاريخ .

الاحتفال بالعيد الوطني للكويت

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الغانم في حفل الاستقبال الذي نظمته كل من سفارة دولة الكويت بالقاهرة، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين للكويت، والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، والذي حضره لفيف كبير من المسئولين يتقدمهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في مصر، والشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، وكان في استقبالهم السفير غانم صقر الغانم والسفير طلال المطيري المندوب الدائم للكويت لدي جامعة الدول العربية.



وأوضح السفير الغانم خلال كلمته أن ما يميز أعياد الكويت الوطنية هذا العام ، أنها تتواكب مع انطلاقة العهد الجديد بقيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بما يملكه من حكمة وحنكة ورؤية طموحة لكويت المستقبل .

وهنأ سفير الكويت مصر قيادة وشعبا بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديد، لمواصلة مشوار التقدم والنماء والاستقرار.



ولفتت السفير الكويتي إلى ما يمر به الوطن العربي من ظروف استثنائية تتمثل فيما يتعرض له الأشقاء في غزة إلى حرب إبادة جماعية و تهجير قسري جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن بلاده أعلنت استنكارها لهذا العدوان الهمجي، وجددت وقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن أهل الكويت قاموا بتقديم المساعدات المختلفة لأشقائهم في فلسطين عبر إنشاء جسر جوي لنقل المواد الطبية والإغاثية تنفيذا لأمر أمير البلاد .

وثمن الغانم الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لايصال المساعدات الي المحاصرين في القطاع فضلا عن الاتصالات التى تجريها لوقف هذا العدوان معربا عن الأمل في أن تنجح المساعي الراهنة في وقف نزيف الدماء للأشقاء الفلسطينيين .

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