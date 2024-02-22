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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير إعلامية: كلب بايدن عض الموظفين 24 مرة في عام واحد

بايدن بصحبة كلبه
بايدن بصحبة كلبه

كشفت صحيفة “ذا ديلي تليجراف” البريطانية أن أحد عملاء الخدمة السرية في الولايات المتحدة احتاج إلى ست غرز بعد عضته من كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يدعي كوماندر، رغم نفي هذا الأمر من البيت الأبيض في أكتوبر الماضي.

وأضافت “تليجراف” أن كلب بايدن كان متورطاً في 24 حادثة عض على الأقل على مدار 12 شهراً.

وتم نفي الكلب الألماني البالغ من العمر عامين من البيت الأبيض في أكتوبر الماضي وإرساله إلى مكان لم يكشف عنه. 

وكشف طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مدى سلوك الحيوان الأليف الجامح. 

وتلقت الشبكة الأمريكية مئات الوثائق التي كشفت أن سلوك الكلب أثار قلق أفراد الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: "لقد شكلت عضات الكلاب الأخيرة تحديًا لنا لتعديل تكتيكاتنا العملياتية عندما يكون الكلب حاضرًا - يرجى إتاحة مساحة كبيرة". وقيل للوكلاء أن يكونوا "مبدعين لضمان سلامتنا الشخصية".

وبقي الكلب في البيت الأبيض لمدة ثلاثة أشهر بعد إرسال هذا البريد الإلكتروني.

وفي إحدى الحوادث، في منزل الرئيس الشاطئي في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، تعرض أحد عملاء الخدمة السرية للعض أثناء سيره في الفناء الخلفي.

وبحسب التقرير، تسببت العضّة في جرح مفتوح شديد، حيث فقد العميل كمية كبيرة من الدم واحتاج إلى ست غرز.

وتطلبت أكثر من 10 حوادث أخرى علاجًا طبيًا.

وصل الكلب إلى البيت الأبيض كجرو في عام 2021. وكان هدية من جيمس، الأخ الأصغر لجو بايدن.

وكانت الحيوانات الأليفة تقليدًا طويلًا في البيت الأبيض. 

وكان لدى بيل كلينتون قطة تدعى سوكس. واشترت عائلة باراك أوباما كلبًا مائيًا برتغاليًا يُدعى بو.

وبينما كانت الكلاب هي الحيوانات الأليفة الأكثر شيوعًا، كان لدى المسئولين الآخرين في البيت الأبيض أذواق أكثر غرابة.

وأضافت “تليجراف” أن جون كوينسي آدامز وبنجامين هاريسون احتفظا بالتماسيح. 

وكان لمارتن فان بورين شبلان نمر وويليام هنري هاريس بقرة. 

وكان لدى أبراهام لينكولن مجموعة واسعة من الحيوانات تتضمن خنزيرًا وعنزتين وكلبين وديكًا روميًا وحصانًا، لكن حتى هو لم يتمكن من المقارنة مع ثيودور روزفلت الذي كان لديه أكثر من 40 حيوانًا أليفًا، بما في ذلك ثعبان الرباط والخنازير الغينية والعديد من الكلاب وبيل السحلية.

بايدن كلب كوماتدر تليجراف البيت الأبيض

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