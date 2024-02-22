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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 فبراير .. بدء الزيارات الميدانية لفرق الاعتماد البرامجي لكليات جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استقبال الجامعة زيارات ميدانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يوم 25 فبراير الجارى لمراجعة وتقييم 17 برنامج بكليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.


وأكد " الجيزاوي " أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.


ووجه " الجيزاوي" بتوفير كافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ، ومساعدتهم  من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي .


من جانبه قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد أن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هى العلوم ، الهندسة ببنها ، الزراعة ، الفنون التطبيقية ، التربية ، الهندسة بشبرا .

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العملية التعليمية والبحثية العملية التعليمية

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