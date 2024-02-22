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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحريفة ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية

صدى البلد

احتفل الفنان الشاب نور النبوى بدخول فيلم الحريفة ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.

 

وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:"فيلم الحريفة دخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للايرادات في السينما المصرية ،حلم حلمته و أنا صغیر و عیشت من سعيتها بشتغل عشان اوصله.
 

وأضاف نور النبوى :"شكراً للجمهور الكبير اللي صدق الحلم و دعمه ،شكراً لأستاذ طارق الجنايني اللي اداني الفرصة دي و لشجاعته وايمانه بالمشروع ،شكر للمخرج استاذ رؤؤف السيد ،شكرا للمؤلف استاذ اياد صالح

وأختتم :"و شكراً لكل طاقم العمل سبب النجاح الاول.

كشف طارق الجنايني، منتج فيلم "الحريفة" عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "الحريفة" وذلك خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

قال طارق الجناينى: إنه بيوعد إن مش هيكون في استغلال لنجاح الجزء الأول وإنهم بيجهزوا لفيلم قوي على نفس مستوى الجزء الأول وأقوى.

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

الفنان الشاب نور النبوي طارق الجنايني إيرادات فيلم الحريفة أخبار فيلم الحريفة

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