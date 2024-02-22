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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

30 شركة مصرية تشارك في الاجتماع التحضيري للبعثة التجارية إلى كينيا وأوغندا

صدى البلد

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية  اجتماعا تحضيريا  للبعثة التجارية المشتركة المقرر اطلاقها إلى دولتي كينيا وأوغندا خلال الفترة من 3 وحتى  10 مارس المقبل.

 
حضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم  ممثلي  30 شركة مصرية تستهدف كلا من السوق الكيني والأوغندي وشارك فيه عبر تطبيق زووم المستشار التجاري عمرو بكرى رئيس مكتب نيروبي بكينيا و محمد علي سكرتير أول بمكتب التمثيل التجاري 


وحضر محمد مجيد المدير التنفيذي ويحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومن مجلس مواد البناء  احمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي ومن مشروع تطوير التجارة تريد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لتطوير وتنمية المجتمع  وليد الزمر مستشار التجارة والترويج بمشروع تريد والدكتورة أمل غزال من شركة أي تي ال للشحن واللوجستيات وأكرم مرتضى مدير تطوير الاعمال بشركة أس جي أس لشهادات الفحص والمطابقة وأحمد عامود ممثل عن البنك التجاري الدولي CIB  بكينيا.

 
شرح  عمرو بكري رئيس المكتب التجارى في كينيا  خصائص كل من  السوقين الكيني والأوغندي من حيث اشتراطات ومتطلبات دخول الشركات لتلك الأسواق ،  وأهم القطاعات التصديرية المستهدفة ومستويات الأسعار و الطابع العام للدولة وضرورة الالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة.


قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تقدم إلى البعثة أكثر من 70 شركة من الشركات الأعضاء ولكن وقع الاختيار علي  20 شركة فقط في قطاع الكيماويات وفقا لاحتياج السوق في الدول المستهدفة ومدى قابلية السوق للمنتجات الخاصة بكل شركة ووفقا للبند الجمركي الخاص بكل منتج.


وأوضح أبو المكارم أنه تم  التحضير للبعثة منذ ثلاثة أشهر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء كانت الجهات الرسمية والدبلوماسية وكذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب في كل من دولتي كينيا وأوغندا واعداد الدراسة والبحوث التسويقية وبيان القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج.


وأفاد أن القطاعات المشاركة بالبعثة من المجلس تضم قطاعات  البلاستيك والمطاط والكيماويات غير العضوية وكذلك المواسير الخاصة بالبنية التحتية والشكائر البلاستيك والورقية ومستلزمات التغليف 
وقال انه  تم تحديد زيارات ميدانية للأسواق والمصانع قبل اللقاءات الثنائية. 


كما صرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان عدد المشاركين في البعثة من قطاعات المجلس 12 شركة من قطاعات مختلفة في مواد البناء والصناعات المعدنية تم اختيارهم وفقا لمتطلبات سوق الدول المستهدفة كينيا وأوغندا.


وأوضح ان البعثة سوف تستغرق ستة أيام عمل سيتم خلالها عمل زيارات ميدانية ولقاءات ثنائية بالدولتين.
وأفاد ان القطاعات المشاركة تشمل الرخام والجرانيت والسيراميك وتشكيلات المعادن والابواب والنوافذ ال  UPVC والألومنيوم وقطاعات المواد العازلة للإنشاءات والطرق وقطاع المقاولات.

الأسمدة مواد البناء الصناعات المعدنية كينيا أوغندا

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