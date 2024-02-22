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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة بمدينة دسوق

صيانة الإنارة بدسوق
صيانة الإنارة بدسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة، بالشوارع الرئيسة والفرعية، ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

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أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بطريق "دسوق- قلين" وقد شملت صيانة 100 كشاف ليد و50 كشافا صوديوم، بالإضافة لتغير جميع العوازل المتهالكة والتي بلغ عددها 30 عازلا، وتغير الحوامل المتهالكة والتي بلغ عددها 15 حاملا، وعدد 5 أذرع إنارة.


أكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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