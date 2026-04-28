عضو بالحزب الجمهوري : ترامب يواجه جدلا دستوريا عن الصلاحيات العسكرية

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن ما يلفت الانتباه بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو سرعة تشكّل المواقف السياسية حوله داخل الحزب الجمهوري، وتأثر معدلات التأييد له في هذا السياق.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، أن ترامب لم يحصل على تفويض دستوري واضح بشأن العمليات العسكرية، ولم ينجح في إنهاء الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن قراراته المرتقبة، ومنها ما يتعلق بإعادة نشر أو سحب القوات الأمريكية، قد تثير جدلًا قانونيًا بشأن الالتزام بـ "قانون صلاحيات الحرب"، إلى جانب احتمال دخول البيت الأبيض في مواجهة مع الكونجرس.

وأشارت إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة تتسم بالتجاذب، حيث يميل الكونجرس في بعض الأحيان إلى تجنب اتخاذ مواقف حاسمة قد تُستخدم ضده سياسيًا، سواء في حال نجاح أو فشل سياسات الرئيس.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت تشابمان إن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات في ملف إيران، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي وملف تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن بعض الاستراتيجيات، مثل الحصار البحري، لم تحقق النتائج المرجوة.

وأضافت أن إيران باتت تمتلك أوراق ضغط مهمة، من بينها موقعها الاستراتيجي في مضيق هرمز، ما يمنحها قدرة على التأثير في حركة الملاحة الدولية، لافتة إلى أن بعض المحاولات العسكرية أو العقوبات لم تنجح في إحداث تغيير جذري في سياساتها.

كما أشارت إلى أن التصعيد العسكري لم يؤدِ إلى نتائج حاسمة، وفق تقديرات عسكرية داخلية تحذر من تعقيدات أي تدخل بري واسع، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

