تحرير 22 محضراً تموينياً بمدينة بلطيم في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المحالّ التجارية والمخابز والأسواق، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضراً لمخالفات متنوعة لعدد من المحالّ التجارية والمخابز منها 7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر عدم إعلان سعر، و4 محاضر شهادة صحية، و5 محاضر نظافة، ومحضري جزارة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز والمحالّ التجارية والأسواق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشدداً بتوفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.