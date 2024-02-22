محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة إنهاء أعمال كوبري مصرف سالم

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة كوبري مصرف سالم، وإجراء تحويلة مرورية بمنطقة قرية نويش التابعة لقرية الحمراء.

وفي سياق متصل، ترأس اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لجنة لمعاينة منطقة كوبري مصرف سالم بقرية الحمراء، وإجراء تحويلة مرورية مؤقتة لحين الانتهاء من رفع كفاءة كوبري مصرف سالم.

جاء ذلك بمشاركة وحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، وممثلي مديرية الري، وإدارة صرف غرب كفر الشيخ.