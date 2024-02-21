عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 20%.. محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض أهلا رمضان بـ فوة |صور

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح منفذ جديد لمعرض "أهلا رمضان" بمركز فوة لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية.

محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 مخالفات تموينية في بيلا

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعروضات في معرض "أهلا رمضان" أسعارها تنافسية، لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة.
 

كلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20 % مقارنة بسعر السوق، لافتا أن هذا المعرض يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

إفتتاح معرض أهلا رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المعروضات المعرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

ضبط منشأتين طبيتين تعملان دون ترخيص وأدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضر مخالفات لمخابز ومحلات ببيلا

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد

قافلة شاملة لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 مخالفات تموينية في بيلا

المتهم له معلومات جنائية.. كشف غموض مق.تل حارس أمن مدرسة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية للزراعات الشتوية.. صور

ترشيحاتنا

معلقة صورته بمنزلها| ما علاقة أبو تريكة بعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد؟

مباراة ميدياما احتمال تتأجل | حادث لبعثة الأهلي في غانا

يتسببون في ارتفاع الأسعار.. أمريكا: الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية

«الجن الحرامي».. هل يسرق المال؟ الإفتاء تحسم الجدل وتكشف عن 4 كلمات ترد المفقودات

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ