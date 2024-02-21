بتخفيضات 20%.. محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض أهلا رمضان بـ فوة |صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح منفذ جديد لمعرض "أهلا رمضان" بمركز فوة لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعروضات في معرض "أهلا رمضان" أسعارها تنافسية، لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة.



كلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20 % مقارنة بسعر السوق، لافتا أن هذا المعرض يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.