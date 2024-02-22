رفع عامود إنارة سقط أعلى كوبرى مسطرد

كشفت للاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن سقوط عمود إنارة أعلى كوبرى مسطرد بالقليوبية.

بالفحص والتنسيق مع الجهات المختصة تم رفع العمود فى حينه دون حدوث أية إعاقة للحركة المرورية بالمنطقة المشار إليها.