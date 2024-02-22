بيان عاجل من السفارة الأردنية في مصر بشأن صرف العملات من البنوك

أصدرت سفارة الأردن في مصر، اليوم الخميس، بيانا موجها إلى المواطنين الأردنيين المقيمين أو الزائرين في مصر، تؤكد عليهم الامتثال إلى القوانين والإجراءات المصرية بخصوص حملة العملة المصرية أو العملات الأجنبية.

وقالت السفارة الأردنية في مصر عبر حسابها على منصة إكس: "تجدد سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تأكيدها على ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة، بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية، أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها".

وأضافت السفارة الأردنية: "كما تؤكد السفارة على الرعايا الأردنيين بضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري".

وحذرت السفارة في بيانها من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.