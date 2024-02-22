السفارة الأردنية بالقاهرة تطالب رعاياها بتصريف العملة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة

طالبت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، بضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية والعملات الأجنبية، أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

وأكدت السفارة -في بيان لها- على الرعايا الأردنيين بضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استنادا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.



وحذرت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم تصريف العملة من جهات غير المصرح لها، وتحت طائلة المسئولية القانونية.