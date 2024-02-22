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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي السادس لدورتى فن التعامل مع الجمهور بالبحيرة

الأسبوع التدريبي
الأسبوع التدريبي السادس لفن التعامل مع الجمهور بالبحيرة

اختتمت فعاليات الأسبوع التدريبي السادس من مبادرة " محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" حيث انتهت الدورة الثالثة من فن التعامل مع الجمهور بالإضافة إلى نهاية الدورة الأولى من برنامج تنمية المهارات الإشرافية.

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وأشار حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى أن الدورات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية المهارات السلوكية فى التعامل مع المواطن، كما تستهدف بناء صف ثانى من القيادات القادرة على تولى المسؤلية من خلال تنمية المهارات السلوكية والشخصية للمتدربين.

كما أكدت داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة على ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠ .

البحيرة تنمية مهارات العاملين رؤية مصر٢٠٣٠ تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة برامج التدريب

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