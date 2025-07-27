قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ويتكوف»: اتفاقيات أبراهام مرشحة للتوسع.. و10 دول قد تنضم هذا العام
شاهد..لحظة تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة من أمام معبر رفح
دون الـ 49 جنيها.. أسعار الدولار الآن في البنوك
تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 لمديريات التربية والتعليم اليوم لتسليمها للطلاب
ترامب شرطي العالم..وزير الخارجية الأمريكي: تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة
غني بالعناصر الغذائية .. احرص على تناول التفاح لهذه الأسباب
مرت سنوات ولم أتمكن من عمل عقيقة لأبنائي فهل علي إثم؟ .. الإفتاء تجيب
إزاي تشتري مستلزمات المطبخ؟.. نصائح ذهبية لأي عروسة مُقبلة على الزواج
رمضان السيد: جميع صفقات الأهلي «سوبر».. ومصطفى محمد لا يريد العودة لمصر
اعتراف فرنسي وكسر للصمت الأوروبي .. هل تبدأ باريس شرارة التحوّل في الموقف الغربي من فلسطين؟
أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا.. وقناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75 | أخبار التوك شو
بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: حملة تطوعية لبناء ونظافة المقابر.. واستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

حملة تطوعية لبناء ونظافة مقابر موط في الوادي الجديد.


تم تنظيم حملة تطوعية من الشباب بالوادي الجديد لتنظيف المقابر وتطهيرها من جريد النخيل الجاف حفاظا على مظهر المقابر.

وتعتبر هذه الحملة خيرية تطوعية بمساندة ومساعدة فاعلي الخير من أهل مدينة موط لتنظيف المقابر من الأعشاب وسعف النخيل الجاف الذي يشوه منظر المقابر ويكون في بعض الأحيان خطرًا تختبئ تحته الحشرات الضارة والزواحف الخطرة التي من الممكن أن تؤذي أحدا أثناء زيارة الموتى.

وقام المتطوعون بتنظيف مقابر مدينة موط حيث تركوا مصالحهم الخاصة لأنهم يعشقون العمل التطوعي والخيري لحصد ومضاعفة حسناتهم.

وقال حمدي خيوره القائم علي مقابر موط ، إننا لا نألوا جهدا من العطاء لبلدنا العظيمة التي تحتضننا منذ نشأتنا فنحن نعشق مصر ونحب بلدنا ونتمنى أن نراها أجمل دولة في العالم، حيث إن الواحات تحتل ثلث مساحة مصر والمستقبل القادم بإذن الله.

من جانبه قال الدكتور احمد حنفي وصاحب فكرة الحملة منذ البداية: "أنا أقدر تراب بلدي وأسعى دائما لتقديم الأفكار والمقترحات التي تساعدنا في إبراز المحافظة في أبهى صورها بين محافظات مصر، فالمقابر جزء لا يتجزأ من التطوير والإهتمام الدائم كونه بيت من بيوت الموتى أو الراحلين يسكن فيه أبي وأب كل من رحل والده عنه رحمهم الله جميعا".

وأوضح أن المقابر لابد وأن تكون نظيفة لا يوجد بها قمامة أو أعشاب وسعف نخيل جاف وهذا دور الشباب فليجعل كل منا ساعة واحدة شهريا لنظافة وتجميل المقابر الموجودة سواء بالقرية أو المدينة التي يسكن فيها فأجرها كبير عند الله سبحانه وتعالي، مؤكدا أن الوحدات المحلية ساعدت بالمعدات اللازمة لنظافة المقابر من قبل دون تردد.

وأشار الي انه تم  زراعة مزرعة نخيل بجوار المقابر كمبادرة خيرية على أرواح الموتى جميعا، فكل أسرة لديها شهيد أو قريب توفاه الله يأتي بشجرة نخيل إلي هذه المزرعة وزراعتها صدقة جارية على روحه الطاهرة، وخصص إنتاج هذه المزرعة وقف لتنظيف وبناء المقابر وشراء الطوب والمشاتل الخاصة بالمقابر فقط.

وأكد أنه تم عمل مشتل كبير بجوار المقابر وزراعة أشجار النخيل الزائدة على المزرعة والاهتمام بها لحين تخصيص مكان أخر من قبل مركز الداخلة لزراعة هذه الأشجار مرة أخري، متمنيا تنفيذ هذه المبادرات في جميع قري ومدن المحافظة بعد نجاحها الكبير في مقابر مدينة موط بمركز الداخلة.

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد 


شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد،  استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، تزامنًا مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي الوارد من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بالمحافظة.

ويحرص المواطنون في مختلف مراكز وأحياء المحافظة على متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق الوادي الجديد

  أسعار الخضراوات الطازجة  والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم: من 8 إلى 12 جنيهًا

سعر البطاطس: من 13 إلى 18 جنيهًا

سعر الكوسة: من 10 إلى 12 جنيهًا

سعر الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن الأسعار المستقرة ترجع إلى وفرة المعروض المحلي، وزيادة الإنتاج في الصوب الزراعية التي ساهمت في توفير خضروات أورجانيك وطازجة بجودة مرتفعة.


فيما يلي أحدث أسعار الفاكهة في الوادي الجديد وفقًا لحركة السوق اليوم:

البرتقال البلدي: من 23 إلى 27 جنيهًا

العنب: 40 جنيهًا للكيلو

التفاح: من 35 إلى 40 جنيهًا

الجوافة: من 25 إلى 30 جنيهًا

الموز: من 30 إلى 35 جنيهًا

الفراولة: من 40 إلى 50 جنيهًا

الخوخ: من 35 إلى 40 جنيهًا

وتوقع تجار الأسواق المحلية زيادة الإقبال على الفاكهة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع إجازة الصيف وكثرة المناسبات العائلية، وسط توافر كبير للكميات وتنوع في الأنواع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات مقابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

المحيط الهادئ

زلزال قوي يضرب المحيط الهادئ وسط تحذيرات من تسونامي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الانيميا

انتبه .. معلومات ماتعرفهاش عن نقص الحديد.. واحترس هذه أطعمة تسبب الأنيميا

الابراج

توافق برج العقرب مع العذراء .. هل ناجحين في الحب ؟

دورتكِ الشهرية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على خطر سرطان الثدي؟.. دراسة توضح

بالصور

بحضور مروان موسى.. عفرتو وديسكو مصر يشعلون المسرح الروماني

عفروتو
عفروتو
عفروتو

مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور.. ما سر رشاقتها؟

مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها

إطلالة لافتة .. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد