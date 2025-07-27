أخبار الوادي الجديد: حملة تطوعية لبناء ونظافة المقابر.. واستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

حملة تطوعية لبناء ونظافة مقابر موط في الوادي الجديد.



تم تنظيم حملة تطوعية من الشباب بالوادي الجديد لتنظيف المقابر وتطهيرها من جريد النخيل الجاف حفاظا على مظهر المقابر.

وتعتبر هذه الحملة خيرية تطوعية بمساندة ومساعدة فاعلي الخير من أهل مدينة موط لتنظيف المقابر من الأعشاب وسعف النخيل الجاف الذي يشوه منظر المقابر ويكون في بعض الأحيان خطرًا تختبئ تحته الحشرات الضارة والزواحف الخطرة التي من الممكن أن تؤذي أحدا أثناء زيارة الموتى.

وقام المتطوعون بتنظيف مقابر مدينة موط حيث تركوا مصالحهم الخاصة لأنهم يعشقون العمل التطوعي والخيري لحصد ومضاعفة حسناتهم.

وقال حمدي خيوره القائم علي مقابر موط ، إننا لا نألوا جهدا من العطاء لبلدنا العظيمة التي تحتضننا منذ نشأتنا فنحن نعشق مصر ونحب بلدنا ونتمنى أن نراها أجمل دولة في العالم، حيث إن الواحات تحتل ثلث مساحة مصر والمستقبل القادم بإذن الله.

من جانبه قال الدكتور احمد حنفي وصاحب فكرة الحملة منذ البداية: "أنا أقدر تراب بلدي وأسعى دائما لتقديم الأفكار والمقترحات التي تساعدنا في إبراز المحافظة في أبهى صورها بين محافظات مصر، فالمقابر جزء لا يتجزأ من التطوير والإهتمام الدائم كونه بيت من بيوت الموتى أو الراحلين يسكن فيه أبي وأب كل من رحل والده عنه رحمهم الله جميعا".

وأوضح أن المقابر لابد وأن تكون نظيفة لا يوجد بها قمامة أو أعشاب وسعف نخيل جاف وهذا دور الشباب فليجعل كل منا ساعة واحدة شهريا لنظافة وتجميل المقابر الموجودة سواء بالقرية أو المدينة التي يسكن فيها فأجرها كبير عند الله سبحانه وتعالي، مؤكدا أن الوحدات المحلية ساعدت بالمعدات اللازمة لنظافة المقابر من قبل دون تردد.

وأشار الي انه تم زراعة مزرعة نخيل بجوار المقابر كمبادرة خيرية على أرواح الموتى جميعا، فكل أسرة لديها شهيد أو قريب توفاه الله يأتي بشجرة نخيل إلي هذه المزرعة وزراعتها صدقة جارية على روحه الطاهرة، وخصص إنتاج هذه المزرعة وقف لتنظيف وبناء المقابر وشراء الطوب والمشاتل الخاصة بالمقابر فقط.

وأكد أنه تم عمل مشتل كبير بجوار المقابر وزراعة أشجار النخيل الزائدة على المزرعة والاهتمام بها لحين تخصيص مكان أخر من قبل مركز الداخلة لزراعة هذه الأشجار مرة أخري، متمنيا تنفيذ هذه المبادرات في جميع قري ومدن المحافظة بعد نجاحها الكبير في مقابر مدينة موط بمركز الداخلة.

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، تزامنًا مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي الوارد من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بالمحافظة.

ويحرص المواطنون في مختلف مراكز وأحياء المحافظة على متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق الوادي الجديد

أسعار الخضراوات الطازجة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم: من 8 إلى 12 جنيهًا

سعر البطاطس: من 13 إلى 18 جنيهًا

سعر الكوسة: من 10 إلى 12 جنيهًا

سعر الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن الأسعار المستقرة ترجع إلى وفرة المعروض المحلي، وزيادة الإنتاج في الصوب الزراعية التي ساهمت في توفير خضروات أورجانيك وطازجة بجودة مرتفعة.



فيما يلي أحدث أسعار الفاكهة في الوادي الجديد وفقًا لحركة السوق اليوم:

البرتقال البلدي: من 23 إلى 27 جنيهًا

العنب: 40 جنيهًا للكيلو

التفاح: من 35 إلى 40 جنيهًا

الجوافة: من 25 إلى 30 جنيهًا

الموز: من 30 إلى 35 جنيهًا

الفراولة: من 40 إلى 50 جنيهًا

الخوخ: من 35 إلى 40 جنيهًا

وتوقع تجار الأسواق المحلية زيادة الإقبال على الفاكهة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع إجازة الصيف وكثرة المناسبات العائلية، وسط توافر كبير للكميات وتنوع في الأنواع.