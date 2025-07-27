أخبار البحر الأحمر: تحرك عاجل لحماية الثروات البحرية وتكريم طالب من أوائل الثانوية الأزهرية

في سلسلة من التطورات اللافتة، شهدت محافظة البحر الأحمر مؤخرًا تحركات مهمة على الصعيدين البيئي والتعليمي، عكست روح المسؤولية المجتمعية والاهتمام بتعزيز التنمية المستدامة ورعاية النماذج المشرفة من أبنائها.

تحرك عاجل لحماية الثروات البحرية

استجابة لنداء عاجل من عدد من نشطاء البيئة والمواطنين، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، توجيهًا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترح لحماية الأنواع البحرية المهددة، وفي مقدمتها سمك "أبو شراع" و"جرم البياض"، اللذان يتم صيدهما رغم أهميتهما البيئية والسياحية ضمن منظومة الغوص والصيد الرياضي بنظام "أمسك وأطلق". كما شمل التحذير سمكة "الحريد" لما لها من دور حيوي في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية، التي تُعد عنصر جذب سياحي رئيسي في البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات فعالة للحد من الصيد الجائر، تحقيقًا للتوازن بين استدامة البيئة البحرية وتنشيط القطاع السياحي والاقتصادي في المحافظة.

تكريم طالب من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

وفي إنجاز تعليمي جديد، هنأ محافظ البحر الأحمر الطالب محمد صبحي محمد حسين، بعد حصوله على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية – القسم العلمي، بنسبة نجاح بلغت 99.38%. وأشاد المحافظ بما حققه الطالب من تفوق يعكس الانضباط والدعم الأسري والتربوي، مؤكدًا أن المحافظة ستستقبله رسميًا لتكريمه بمنحه شهادة تقدير.

ويؤكد هذا التفوق الحضور المتزايد لأبناء البحر الأحمر في قوائم الأوائل، في ظل ما تبذله المحافظة من جهود لدعم التعليم وتكريم النماذج الملهمة باعتبارهم نواة المستقبل.

تجسد هذه التطورات التزام محافظة البحر الأحمر بحماية بيئتها الفريدة وتعزيز مواردها البشرية، في مشهد يجمع بين الوعي المجتمعي والنهج التنموي المتكامل.