سقوط مالك مخزن خردة بحوزته 2 طن مهمات مصلحية بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الأقصر، لقيامهما بارتكاب واقعة التعدى على فنى، يعمل بورشة لتقطيع الرخام والجرانيت كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتف محمول خاصين به بالإكراه.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض"سكين" كان بحوزة أحدهما أثناء إرتكاب الواقعة، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأكدا تخلصهما من الهاتف المحمول.

كما تم ضبط مالك مخزن خردة، بدائرة مركز شرطة إدفو، لقيامه بتخزين عدد من المهمات المصلحية "بإجمالى أوزان بلغت 2 طن" داخل المخزن المشار إليه، وبمواجهته قرر شراءه تلك المضبوطات من عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة المضبوطات من قريتين بدائرة المركز بقصد بيعها والتربح منها.

وفى مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط كهربائى، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض، لقيامه بتخزين كمية من المهمات المصلحية غير المصرح بتداولها "تزن حوالى 4 أطنان" بقطعة أرض فضاء بجوار مسكنه.

بمناقشته اعترف بتحصله عليها من فنى كهرباء، مقيم بدائرة المركز.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من عمليات الإحلال والتجديد الخاصة ببعض المشروعات بقصد التصرف فيها بالبيع بالاشتراك مع المتهم المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.