الزمالك يخوض مرانه الأخير فبل السفر للجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صباح اليوم الخميس على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المران مجموعة من الفقرات البدنية والفنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، و تم التركيز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية خلال المران.

إستاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية

وركز المدير الفني للفريق على مجموعة اللاعبين المقيدين بالقائمة الإفريقية قبل السفر إلى الجزائر عصر اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري بإستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.