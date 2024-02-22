وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

أعلن محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده منذ قليل.

وكتب محمد الناظر، "انا لله وإنا إليه راجعون

توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر

صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

وكان قد عانى هاني الناظر، من السرطان فبدأ بسبب الصداع المتكرر وفور إجراء الأطباء الفحوصات المطلوبة للتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح اكتشف الأطباء إصابته بمرض السرطان.

أعراض السرطان

الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن: هذه هي الأعراض الجهازية التي يمكن أن تحدث مع أي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت.

التعب: يحدث نتيجة انتشار المرض في الجسم والشعور بالارهاق

تورم العقد الليمفاوية: تكون هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في، وقد تتضخم العقد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ وقد تكون غير مؤلمة.

ضيق في التنفس أو السعال: يمكن أن يحدث هذا إذا انتشر المرض إلى الصدر أو كان يضغط على القصبة الهوائية