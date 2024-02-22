وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

أعلن محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده منذ قليل.

وكتب محمد الناظر، "انا لله وإنا إليه راجعون

توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر

صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء

وكان قد كتب الدكتور هاني الناظر، من خلال حسابه الشخصي منذ أيام وقال، “حياتنا فيها ناس كل همهم راحتنا وجبر خاطرنا وتلاقيهم يسعون دائماً للتخفيف عنا والدعاء لنا ومساعدتنا بدون اي مصلحة او مقابل فإذا فرحنا فرحوا وإذا تألمنا تألموا ..هؤلاء الناس لازم نتبت فيهم ونحافظ عليهم وعلي مشاعرهم ونحطهم في عينينا وندعي لهم ليل نهار لأنهم وببساطة اغلي من اي شئ في الدنيا ونعمة من عند ربنا”.