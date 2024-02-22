رسوم فحص المقبلين على الزواج والمستندات المطلوبة

يعد فحص المقبلين على الزواج من بين الإجراءات الضرورية من أجل إتمام عقد الزواج حيث تعد فحوصات ما قبل الزواج من بين الخطوات الهامة التي يجب القيام بها.

فحص المقبلين على الزواج

ويهدف فحص المقبلين على الزواج ، حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

المستندات المطلوبة لاستخراج فحص المقبلين على الزواج



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج فحص المقبلين على الزواج مايلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

- كما تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج فحص المقبلين على الزواج صورة الرقم القومي للشريك.

رسوم إجراء فحوصات ما قبل الزواج

وتشمل رسوم إجراء فحوصات ما قبل الزواج سداد نحو 220 جنيها، والتي تشمل كافة الإجراءات والتي يمكن للشريكان استخراجها والحصول عليها في غضون 14 يوما من تاريخ اجراء الفحص الطبي.

المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لغير المصريين

ويتضمن فحص المقبلين على الزواج الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة حتي للمقبلين على الزواج لغير المصريين.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج فحص المقبلين على الزواج لغير المصريين مايلي :-

- يلزم على الراغبين فى استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج لغير المصريين إحضار جواز السفر أو وثيقة لجوء.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لغير المصريين صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

إجراءات فحص المقبلين على الزواج

- يتم الذهاب لغرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- يتم توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.

- كما يلزم إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.