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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرافات وأكاذيب كشفها هاني الناظر قبل وفاته

صدى البلد

أثار خبر وفاة هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا حزن كبير بالسوشيال ميديا وذلك لأنه من الأطباء الذين لهم مواقف إنسانية كثيرة 

 

وكان الدكتور هاني الناظر يحاول تقديم النصائح الصحية وتوضيح بعض الأمور الغذائية والاشاعات المنتشرة بالسوشيال ميديا ومن  أكثر تصريحات الدكتور هانى الناظر عن اكاذيب وخرافات السوشيال ميديا 
 

١-  هل مصر اكبر دولة في العالم في الاصابة بالسرطان ؟
غير حقيقي تماماً والحقيقة ان الدنمارك هي الاولي وتليها استراليا وأمريكا وفرنسا وبقية دول أوروبا وتأتي مصر في المؤخرة حسب بيانات منظمة الصحة  العالمية..

٢- تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر يسبب السرطان ؟
كلام غير علمي..

٣- ترك الملوخية والأرز للبيات في الثلاجة ينتج عنه ظهور ديدان ؟
تهريج مضحك..

٤- اعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان ؟
كلام غير علمي تماماً..

٥- اكل الموز بعد البيض يؤدي للوفاة ؟
تخريف..

٦- تناول الصمغ العربي يشفي من الفشل الكلوي ؟
غير حقيقي..

٧- شرب الشاي او النسكافيه مع اللبن يسبب امراض عديدة ؟  تهريج..

٨- مرقة الدجاج تسبب الاصابة بالسرطان ؟
لا يوجد اي دليل علمي علي صحة هذه الاشاعة..

٩- القمل في الشعر يمنع الاصابة بالجلطات الدماغية ويحسن الدورة الدموية ويمنع سقوط الشعر ؟
كذب وتضليل..

١٠- شاي ليبتون اكسترا به مواد مسرطنة ؟
محاولات لضرب الشركة بكلام فارغ..

١١- صور سمكة لها راس بقرة وطائر برجلين خروف وصور اخري مركبة ومكتوب تحتها قل سبحان الله ؟
كلها تخاريف ومهازل وصور مركبة..

١٢- الخضروات والفاكهة المصرية كلها ملوثة وتسبب السرطان وتنقل فيروس سي ؟
تخريف وكذب لان  فيروس سي لا ينتقل عن طريق الاكل والشرب ولكنه ينتقل عن طريق الدم كما ان المنتجات الغذائية المصرية لا تسبب السرطان والدليل علي هذا ان ترتيب مصر متأخر عالميا في نسبة الاصابة بالمرض مع الزيادة الكبيرة  في عدد السكان سنويا وانخفاض نسبة الوفيات وفي نفس الوقت كل اعضاء السفارات الأجنبية في مصر وكل السائحين في جميع الفنادق يتناولون الخضروات والفاكهة المصرية ولو كانت ملوثة لكانت بلادهم حذرتهم من أكلها..

١٣- وضع البصل في غرفة النوم ليلا يمنع اصابة الانسان بالأمراض ؟
تهريج..

١٤- تناول البنادول مع السڤن يؤدي للوفاة ؟ تخريف..

١٥- لايوجد مرض اسمه السرطان ولكنها خدعة أطلقها الاستعمار وشركات الدواء العالمية لبيع  ادويتهم ؟
تخريف  فالسرطان حقيقة ومرض موجود منذ القدم وقد وجدنا في ابحاثنا العلمية في المركز علي الهياكل العظمية للمصريين القدماء اصابات بالسرطان في العظام..

١٦- الحلويات والشوكلاته بأنواعها المختلفة ومنتجات غذائية اخري تنتجها المصانع المصرية معظمها بها مواد مستخلصة من الخنزير ؟
كذب وإشاعات مغرضة لضرب المنتجات المصرية ولايوجد في مصر مصنع واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوم او اي اجزاء من الخنزير في منتجاته..

١٧- تسخين الطعام في الميكرويڤ خطر ويسبب السرطان ؟   كلام غير علمي وغير صحيح..

١٨- الموز مع اللبن ضار بالصحة وخطر ؟
كلام غير صحيح وتخريف..

وكان يقول هاني الناظر " لاتصدقوا التخاريف والخزعبلات التي تنشر علي صفحات السوشيال ميديا واسألوا اهل العلم قبل نشرها علي صفحاتكم منعا لنشر الجهل بين الناس...

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