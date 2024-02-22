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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هيئة الاستشعار من البُعد توقع بروتوكول تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية

هيئة الاستشعار من
هيئة الاستشعار من البُعد توقع بروتوكول تعاون

يعُد معرض EGYPES 2024 الذي أقيم في الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمثابة منصة لاستكشاف أحدث اتجاهات الصناعة وتعزيز التقدم الإقليمي والتركيز على موضوع "قيادة تحول الطاقة والأمن وإزالة الكربون"، حيث يجتمع قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم معًا؛ لتشكيل مستقبل مُستدام لمشهد الطاقة، بدءًا من مناقشة أحدث التقنيات وحتى إقامة شراكات استراتيجية.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وأحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توجيه خبرات وإمكانيات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وشركة البتروكيماويات المصرية؛ لتحقيق مُتطلبات وأولويات خطط الجانبين في كافة المجالات العلمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالشركة خلال المرحلة القادمة، والاستفادة من الجانب البحثي والتقني الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، القيام بالدراسات الجيوتقنية السطحية والتحت سطحية وأعمال الرفع المساحي للأراضي والعقارات والمباني المملوكة للشركة، وتحديد الإحداثيات الخاصة بها وربطها مع إحداثيات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الكشف عن الخطوط ومسارات أنابيب البترول والغاز وخط الإيثيلين باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد الحديثة وتحديد الأعماق ومدى التعديات الواقعة على الخطوط، فضلًا عن الكشف عن مسارات كابلات كهرباء الجهد المتوسط والعالي وسريان التيار الكهربائي بها، وتحديد أماكن التشبع بالمواد البترولية ومصادر التسرب المُحتملة، وإدارة المخاطر البيئية، وعمل دراسات تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية والتقنية وإقامة الندوات العلمية وورش العمل المشتركة لزيادة الوعي البيئي.

جدير بالذكر أن توقيع بروتوكول التعاون يعُد تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق في مجال تنفيذ المشروعات والدراسات البحثية والبيئية والتطبيقات الفنية، خاصة وأن شركة البتروكيماويات المصرية ترغب في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتوفرة لدى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في تنفيذ المشروعات القومية البحثية والتطبيقية والتي تهدف إلى الاستخدام الأمثل والمُستدام للثروة البترولية، ورصد ومعالجة المخاطر البيئية والطبيعية حولها، ذلك من خلال قيام الهيئة بالعمل كمُستشار علمي للشركة، وتنفيذ الدراسات والمشروعات البحثية والاستشارات البيئية والتدريب، مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات العلمية والبحثية وتطبيقاتها التي تمتلكها الهيئة.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور سامح بكر الكفراوي أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بالهيئة، والمهندس ماجد الفحام مدير عام مكافحة الحريق بشركة البتروكيماويات المصرية.

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