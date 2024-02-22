لجان البرلمان الأوروبي توافق على تقديم 50 مليار يورو لـ أوكرانيا

وافقت اللجان المختصة في البرلمان الأوروبي على "مرفق أوكرانيا"، وهو برنامج مساعدات مالية متعدد السنوات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وأعلنت عضو البرلمان الأوروبي فيولا فون كرامون عن ذلك عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت "أن لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي متحدة في دعم أوكرانيا، وقد وافقنا للتو على مرفق أوكرانيا، وهو عبارة عن مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو للسنوات القادمة، وفي الجلسة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل في ستراسبورج، سيقف البرلمان بأكمله مرة أخرى معًا تضامنًا مع أوكرانيا".

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم الخميس، عن حزمة جديدة تبلغ حوالي 26 مليون دولار نيوزيلندي (16 مليون دولار) من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا.