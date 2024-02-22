من مسجد الإمام الحسين.. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شعبان غدا

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر خطبة وصلاة ثاني جمعة من شعبان، والتي تؤدى بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وتأتي شعائر خطبة وصلاة ثاني جمعة من شعبان تحت عنوان:«تحويل القبلة دروس وعبر»، والتي يلقيها الدكتور أحمد دسوقي مكي من علماء وزارة الأوقاف.

3 قوافل دعوية مشتركة في ثاني جمعة من شعبان

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف – المنوفية – الغربية)، ثاني جمعة من شعبان، وتضم كل قافلة(عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (تحويل القبلة دروس وعبر).

قافلة توعوية إلى الواحات البحرية

أطلق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن القافلة تركز على أهمية القيم الأخلاقية والمجتمعية والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح دور القيم في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس، مضيفًا أن برنامج عمل القافلة يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية.



وأضاف عياد أن القوافل التي يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ الأزهر وواعظاته تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري؛ للتركيز على توعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.

افتتاح 32 مسجدًا في ثاني جمعة من شعبان

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 32 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024م، منها ( 25 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 615 ) مسجدًا منها ( 479 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 136 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد ( 11637 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (140) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد محمود تركيا – ديرب نجم

مديرية أوقاف جنوب سيناء

2. مسجد السيدة ذكيه حسن – نبق – شرم الشيخ

3. مسجد سعود الجابر – الطور

مديرية أوقاف مطروح

4. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح

مديرية أوقاف الدقهلية

5. المسجد القديم – البقلية– مركز المنصورة

مديرية أوقاف الأقصر

6. مسجد العمري البحري- اللأقالتة - القرنة

مديرية أوقاف أسيوط

7. مسجد الرحمن – أبو الهدر - ديروط

8. مسجد سيدي عبد الرحيم – بندر ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد زينب هانم – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

10. مسجد الدوار – قرية الثلاثين - مركز كفر الدوار

11. مسجد عبد السلام الحلوجي– زاوية صقر – مركز أبو المطامير

12. مسجد النور – قرية الإنتاج الأول – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. مسجد زرف زكي – قرية التمامة – مركز كفر الدوار

14. مسجد المنجد – قرية الهلباوي– سيدي غازي – مركز كفر الدوار

15. مسجد عبد الله ناصر – النمرية– مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

16. مسجد الشيخ علي الديب – مركز الفيوم

17. مسجد عمر بن الخطاب – إطسا

18. مسجد الرضوان – أبو كساه - أبشواي

19. مسجد الرحمة – سنورس

20. المسجد البحري الكبير – إطسا

مديرية أوقاف الجيزة

21. مسجد اليسر – ابني بيتك – المنطقة السادسة - ق

22. مسجد الرحمن – عزبة البحاروة - العياط

23. مسجد التوحيد – طهما - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

24. مسجد الخضر – أبو خليفة – القنطرة غرب

مديرية أوقاف المنوفية

25. مسجد أحمد عيسى – شبشير– طملاي– منوف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. المسجد الكبير – مركز المنزلة

2. مسجد الجبارنة – مركز دكرنس

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمة – ميت حبيش البحرية - طنطا

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الأنصار – نجع مازن - سوهاج

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5. مسجد الرحمة – هندسة الري – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد خالد بن الوليد – حاجر الجبل – هو – نجع حمادي

7. مسجد التوحيد – نجع غانم – العركي - فرشوط