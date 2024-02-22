الأكبر في العالم.. العثور على ثعبان أناكوندا بمواصفات خيالية

أكبر ثعبان في العالم.. نجح عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، في اكتشاف "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كج في غابات الأمازون المطيرة.





وأطلق الباحثون الاسم اللاتيني Eunectes akayima، على النوع الجديد والذي يعني الأناكوندا الخضراء الشمالية.

وإلى الآن، تم العثور على نوع واحد فقط من "الأناكوندا الخضراء" (أو العملاقة) في منطقة الأمازون.



والمعروف عن هذه الأناكوندا، الموجودة في الأنهار والأراضي الرطبة في أمريكا الجنوبية، سرعتها الخاطفة وقدرتها على انتزاع الحياة من الفريسة عن طريق الالتفاف حولها وخنقها وابتلاعها بالكامل.





واكتشفت دراسة منشورة حديثًا استمرت لعقود من الزمن أن الأناكوندا الخضراء نوعان مختلفان وراثيًا.

والتقط الباحثون الذين يعملون مع شعب ووراني الأصليين، عدة عينات من الأناكوندا الخضراء الشمالية (Eunectes akayima) في منطقة بامينو في إقليم بايهوايري واوراني في منطقة الأمازون الإكوادورية.



وذكرت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة Diversity: وصفت "الأناكوندا الخضراء الشمالية" بأنها نوع متميز.

وأوضح فونك: "يبدو أن الأناكوندا الخضراء الموجودة في شمال نطاق تواجدها في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك فنزويلا وسورينام وجويانا الفرنسية، تنتمي إلى نوع مختلف تماما".

وأضاف: “تتعرض منطقة الأمازون لضغوط شديدة بسبب تغير المناخ واستمرار إزالة الغابات، واختفى بالفعل أكثر من خمس منطقة الأمازون، أي أكثر من 30 ضعف مساحة هولندا.. بقاء هذه الثعابين العملاقة الشهيرة يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية بيئتها الطبيعية”.