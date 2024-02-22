راكب يحاول فتح باب طائرة أمريكية في الجو.. ورد فعل صادم

واقعة غريبة هزت مواقع التواصل الاجتماعي..اضطرت طائرة تابعة لشركة "أميريكان إيرلاينز" كانت في طريقها إلى شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أحد الركاب حاول فتح باب الطائرة أثناء تحليقها في الجو، بينما قام ركابًا آخرين بمنعه من فتح مقبض أحد أبواب الخروج.



وكانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريبا إلى علوّ 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات.



وقالت وكالة تنظيم الطيران المدني (FAA) على موقعها الإلكتروني "عادت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1219 بسلام إلى مطار سنبورت الدولي في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، حوالي الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (21,40 بتوقيت جرينيتش) الثلاثاء 20 فبراير، بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب تسبب به أحد الركاب".