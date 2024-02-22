محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدخل المحافظة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل محافظة الغربية (كمين دفره) بمركز ومدينة طنطا ،في إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بالمدخل والتي تشمل توسعة الطريق وازالة المخلفات و الاشغالات ورفع مخلفات القمامة وتركيب بردورات بارتفاع تراه السيارات لتفادى الحوادث والاصطدام و زراعة ٥٢٠ ايفاربيا ،٥٥٦ اكاليفا ،٢٠٠ شجره اكاسيا جلوكا ،٥٠٠ متر نجيله ونباتات الزينة المختلفة لتكون متنفسًا للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل المحافظة، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بعروس الدلتا .

وأشاد محافظ الغربية بأعمال التطوير الجارية وزيادة المساحات الخضراء لخلق متنفس أخضر للمواطنين ،مؤكدا أهمية هذا المدخل كونه واجهة أساسية للمحافظة موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقاً للإمكانات المتاحة.