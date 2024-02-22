محمد شادي: "الكيانات الكبرى" أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر

قال الدكتور محمد شادي ، رئيس وحدة ، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز حبتور للأبحاث ، إن الاستثمار لا يأتي بالقفازات بل بالتراكم والمتابعة ، مؤكدا ان الحديث عن توقف المشروعات القومية خاطئ .

ولفت الدكتور محمد شادي ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الصفقات الاستثمارية هي شراكة مع جهات استثمارية وليس " بيع " لأرض رأس الحكمة ، متابعا :" صفقة الكيانات الكبرى الاستثمارية التي تم الإعلان عنها أكثر من ٢٠ مليار دولار".

تابع :الصفقة الاستثمارية هي أكبر صفقة استثمارية عقارية في تاريخ مصر.