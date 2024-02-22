مندوب فلسطين: سنعمل من الآن للحصول على عضوية الأمم المتحدة

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور ان الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على العمل وإيصال المساعدات إلى أنحاء غزة، مطالبا بضرورة حماية الأونروا وتمويلها

وقال منصور في تصريحات له: الشعب الفلسطيني وحده من سيقرر مصيره ولن نتفاوض على ذلك مع أي طرف

واضاف: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل لوقف القتال فورا في غزة

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نطالب كل الدول بعدم تزويد إسرائيل بأي أسلحة

وأضاف : إسرائيل تتحدى الجميع وترفض تنفيذ التدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية

وتابع: سنطلب من الدول التي تدعم حصول فلسطين على عضوية بالأمم المتحدة منحنا توقيعات للتوصية بذلك

واستطرد : يجب أن تتزايد الضغوط على الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

واتم مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: سنعمل من الآن من أجل حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة وذلك بسبب قرار الكنيست قبل يومين