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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب مصر للكونغ فو تصل تونس للمشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو إلى دولة تونس للمشاركة  في البطولة العربية السادسة للشباب والناشئين للووشو كونغ فو للساندا والأساليب المقامة في مدينة الحمامات حتى 26 فبراير الجاري.

وتضم بعثة اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات 23 لاعبا ولاعبة في أسلوب الساندا بنين  ناشئين كلا من محمد رضا السيد وعمر محمد أحمد و زیاد سيد فتح الله وفي فئة الشباب يشارك كلا من أحمد عبد الحميد و يوسف يحيي ومؤمن عادل و معتز السادات ويوسف كريم.

وفي منافسات الساندا بنات تشارك كل من هدى سامح وجودي محمد أديب وسندس زكريا وجومانا عادل و حبيبة رمضان ومنة الله محمد.

وفي منافسات الأساليب بنين وبنات يشارك كل من يمنى محمد و سندس محمد إبراهيم وياسين حسن و يوسف رامي و شروق خالد و حسن محمد عبد الله وإبراهيم عبد المنعم وعمار محمد ابراهيم و روجي علاء السعيد.

ويحضر المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو اجتماع الجمعية العمومية للاتحادات العربية للوشو كونغ فو والذي يقام على هامش البطولة المقامة في تونس.

ويترأس البعثة اللواء علي القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وتضم قائمة الحكام المصريين المشاركين في البطولة العربية للووشو كونغ فو الحكم الدولي وليد أبو هيسة، الحكام الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي إبراهيم دحروج، الحكم الدولي أنجي هاني، الحكم الإفريقي أحمد سيد عبدالحميد والحكم الإفريقي شريف عبد الحميد، وكابتن خلاف محمد مدير فني أساليب و كابتن حسن خليفة مدير فني أساليب تايجي وكابتن حسين عبد الموجود مدير فني ساندا وكابتن محمود عبده مدرب ساندا.

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