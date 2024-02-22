أكرم القصاص : تنمية الساحل الشمالي جزء من خطط الحكومة المستقبلية

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على الصفقة الاستثمارية التي من المقرر أن تعلن الحكومة عن كامل تفاصيلها قريبًا.

وقال القصاص خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” أن جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة جزء من المخطط الذى تعمل عليه الحكومة.

وأضاف أن تنمية الساحل الشمالي جزء من الخطط التي تعمل عليها الحكومة منذ فترة، لافتا ان الدولة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الكبرى خاصة بعد البنية التحتية الضخمة التي أنشئت خلال السنوات الماضية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن وجود الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص في مثل هذه الصفقات امر هام للغاية لانه يسوق خارجيا بصورة ممتازة لمقومات الدولة المصرية ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة.

مؤتمر غدا

ومن المقرر غدا أن يشھد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.