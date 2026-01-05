قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
اقتصاد

نشأت حتة رئيسًا لشعبة صناعة السيارات بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو - آسيوي

النائب نشأت
ولاء عبد الكريم

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز نفوذ الصناعة المصرية في الأسواق الناشئة، أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي عن تكليف النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة شعبة صناعة السيارات بالاتحاد.

وأوضح الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، أن هذا القرار يأتي في توقيت حيوي تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية في سلاسل الإمداد، وتوجهًا مكثفًا نحو توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وأكد الاتحاد، أن اختيار النائب نشأت حتة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء استنادًا إلى ثقله البرلماني وخلفيته الصناعية الواسعة، حيث يعد من الأصوات الفاعلة تحت قبة مجلس الشيوخ في ملفات دعم الصناعة الوطنية، ويسعى الاتحاد من خلال هذا التعيين إلى الاستفادة من خبراته في صياغة التشريعات والمبادرات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين في قطاع السيارات.

وأكد محمد سويدي الرئيس التنفيذي للاتحاد، على أنه من المقرر أن تتركز خطة عمل الشعبة على عدة محاور رئيسية وهي توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الآسيوية المتقدمة (خاصة في مجال السيارات الكهربائية) ودمجها في خطوط الإنتاج الأفريقية، وتعزيز سلاسل الإمداد والعمل على تكامل المكون المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي، وغزو الأسواق الأفريقية عبر استغلال اتفاقيات التجارة الحرة (مثل AFCFTA) لفتح ممرات تصديرية جديدة للمنتج المصري.

من جانبه، صرح النائب نشأت حتة، بأن توليه هذه المسؤولية هو تكليف وطني في المقام الأول، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات هي قاطرة النمو التي يمكنها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات.

وأضاف: "هدفنا في المرحلة المقبلة هو تحويل مصر ومنطقة التفاعل الأفرو آسيوي إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ليس فقط للتجميع، بل للتصنيع الحقيقي الذي يُلبي احتياجات الأسواق الواعدة ويخلق آلاف فرص العمل للشباب.

يُذكر أن قطاع السيارات في مصر والشرق الأوسط يمر بمرحلة انتقالية كبرى، حيث تسعى الدولة المصرية عبر الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى تقديم حوافز غير مسبوقة للمصنعين، وهو ما سيعمل الاتحاد الأفرو آسيوي على استثماره لربط رؤوس الأموال الآسيوية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء.

الأفرو اسيوى شعبة الصناعه المصانع

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

حيله جديدة للنصب.. 3 أشخاص يوهمون المواطنين بتوفير رحلات وتذاكر طيران مخفضة

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

المتهم

دجل وشعوذة.. القبض على شحص نصب على المواطنين بالبحيرة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

