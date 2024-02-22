مفاجأة سارة للاعبي بيراميدز في هذا الحالة

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن تخصيص نادي بيراميدز مكافأة استثنائية للاعبين في حالة الفوز علي مازيمبي.

وكتب فاروق من خلال حسابه على الشخصي فيس بوك :" بيراميدز يرصد مكافآت استثنائية للاعبين للفوز على مازيمبي الكونغولي".



وعلي الجانب الآخر تردّدت أنباء حول انتقال رمضان صبحي إلى الناديين الزمالك والأهلي، مع وجود اتفاقات وأحاديث من قبل الإدارتين للتشاور حول مصير رمضان صبحي، وتساءلت الجماهير حول مدى صحة تلك الأخبار، وهل سينتقل رمضان صبحي للقلعة الحمراء أم البيضاء؟

انتقال رمضان صبحي للقلعة الحمراء

ووفقًا للمصادر، فإنه يوجد بعض المسئولين البارزين في إدارة النادي الأهلي، يرغبون في رجوع اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء، إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني.