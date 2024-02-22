اتحاد العمال: تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقلة مهمة للاقتصاد المصري

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ببيان مجلس الوزراء بشأن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقلة مهمة للاقتصاد المصري".

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل عديدة للشباب خاصة وأن مثل هذه الاستثمارات تضم إنشاءات كثيرة وتوفر مختلف فرص عمل".

وأشار مجدي البدوي إلى أن مشوعات الاستثمارات المباشرة تحدث عملية دوران في عجلة الاقتصاد، فضلا عن استفادة العمالة لخبرات إضافية.

