مصر ذاهبة نحو الطريق السليم.. عصام عفيفي يوضح أهداف صفقة الاستثمارات الأجنبية

قال النائب عصام عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إنه يجب على المصريين أخذ نفس لضخ الأكسجين وإعطاء الثقة للدولة المصرية، مضيفاً أن مصر ذاهبة نحو الطريق السليم.

وأضاف « عفيفي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي،: "إحنا مش بنبيع فانكوش"، موضحاً أن مجلس الوزراء أكد على المشروع وليس للإعلان عنه، ولكن هو مشروع قائم وسينفذ بالفعل.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تعوض العجز في الادخار المحلي.