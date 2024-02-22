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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها دور كبير في تعميق الصناعة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بإعلان موافقة الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمارا مباشرا من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، وذلك لأن المستثمر الأجنبي له دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا غير مسبوقة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتحقيق التنمية وذلك لما لها من دور كبير في توفير حصيلة كبيرة من العملة الصعبة عن طريق ضخ زيادة الأموال في السوق المصرية، فضلا عن توفير فرص عمالة متعددة للشباب المصري، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، مشددا على أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن العمل على البنية التحتية وتحسين جودتها خلال العشر سنوات الماضية من أجل استقطاب الاستثمار، لافتا إلى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي بجانب سعي الحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية مطالبا بتكثيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.

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