مدير مؤتمر العمل السياسي بأمريكا: قلق دائم بشأن قضايا أفراد عائلة بايدن

علق أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على الحكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 355 ملايين دولار في تهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، مقابل عدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى.

وقال "لانجر"، في مداخلة ببرنامج "عين على أمريكا"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية جيهان منصور: "للشعب الأمريكي تصور بأن ثمة ما يسمى ثنائية نظام العدالة الذي يلاحق دونالد ترامب ولا يلاحق عائلة بايدن، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا بدافعي الضرائب في نيويورك، إلا أن الأمر كان سيئا لدرجة أن حاكم نيويورك أضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لتهدئة الشركات المنزعجة من هذا الحكم".

وأوضح أن "ثمّة توقعات كبيرة بأنه سيتم نقض هذا الحكم عند الاستئناف، وعندما يتعلق الأمر بوضع شقيق بايدن، فإن هذه قصة قديمة تزيد القلق الأمريكي، حيث ينادي أفراد عائلة الرئيس الأمريكي الحالي باسم الرئيس، وهناك قلق من تأثير على مكتب نائب الرئيس من قبل نجله في التعامل مع السياسة الأوكرانية، ولهذا السبب، يجري الآن تحقيق قانوني في الكونجرس بشأن عزل بايدن لمعرفة ماذا كان يحدث في مكتب بايدن عندما كان نائبا لرئيس أمريكا".

