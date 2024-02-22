عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مؤتمر العمل السياسي بأمريكا: قلق دائم بشأن قضايا أفراد عائلة بايدن

بايدن
بايدن

علق أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على الحكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 355 ملايين دولار في تهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، مقابل عدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى.

txt

بايدن لعائلة نافالني: سأفرض عقوبات ضد روسيا | شاهد

txt

خبراء أمنيون إسرائيليون يحذرون بايدن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل تهديدا وجوديا

وقال "لانجر"، في مداخلة ببرنامج "عين على أمريكا"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية جيهان منصور: "للشعب الأمريكي تصور بأن ثمة ما يسمى ثنائية نظام العدالة الذي يلاحق دونالد ترامب ولا يلاحق عائلة بايدن، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا بدافعي الضرائب في نيويورك، إلا أن الأمر كان سيئا لدرجة أن حاكم نيويورك أضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لتهدئة الشركات المنزعجة من هذا الحكم".

 

وأوضح أن "ثمّة توقعات كبيرة بأنه سيتم نقض هذا الحكم عند الاستئناف، وعندما يتعلق الأمر بوضع شقيق بايدن، فإن هذه قصة قديمة تزيد القلق الأمريكي، حيث ينادي أفراد عائلة الرئيس الأمريكي الحالي باسم الرئيس، وهناك قلق من تأثير على مكتب نائب الرئيس من قبل نجله في التعامل مع السياسة الأوكرانية، ولهذا السبب، يجري الآن تحقيق قانوني في الكونجرس بشأن عزل بايدن لمعرفة ماذا كان يحدث في مكتب بايدن عندما كان نائبا لرئيس أمريكا". 
 

بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

رضا حجازي رئيسًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024|قرارات عاجلة من التعليم الآن

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يكشف تفاصيل مرضه

أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ