مدرس فيزياء بالدقهلية ينهي حياة طالب بعد مساومة أهله للحصول على فدية

كشف أشرف عبد العزيز احد مواطني الدقهلية تفاصيل تعرض نجله للقتل بواسطة مدرس فيزياء ومساومته للحصول على اموال.

وقال اشرف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” ان نجله الراحل والذي كان يدعى ايهاب ذهب ذات يوم لاخذ درس خصوصي عند مدرس للفيزياء.

وتابع اشرف عبد العزيز ان نجله تأخر ولم يعد الى المنزل وكان اخر اتصال بينه وبين والدته حيث اكد لها انه سيعود للمنزل في الحال.

مدرس فيزياء

وأضاف اشرف عبد العزيز قائلا:"تليفونه اتقفل بعد آخر اتصال مع والدته وعندما أبلغنا الشرطة تعاونت معانا بشكل كبير وعرفنا من خلال التحريات ان المدرس قتله مباشرة بعد مكالمته مع والدته وبعد ذلك تواصل معنا للحصول على أموال لمروره بضائقة مالية.