لهذا السبب | سيد عبد الحفيظ ينتقد إدارة الزمالك

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي الزمالك خسر برحيل برحيل الظهير الأيسر حاتم سكر، والذي انتقل لصفوف الإسماعيلي.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "التفريط في حاتم سكر، قرار خاطئ، لأنه لاعب صغير في السن، كورته حلوة، هناك تطور في أدائه عنده جرأة وأكيد عقده صغير ولم يأخد مكان في القائمة، ما الفائدة من رحيله".

وأضاف: "حتى لو أحمد فتوح، اللي هيلعب على طول، حاتم سكر، يكون بديل له، فهو عندما لعب مع الفريق الأول الموسم الماضي ظهر بمستوى مميز، وفي مباراة الإسماعيلي الماضية، كان من اللاعبين المميزين في المباراة".

وانتقل حاتم سكر، لصفوف الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 4 سنوات ونصف الموسم، بعد استغناء نادي الزمالك عن خدماته الفنية.