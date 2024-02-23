الطقس اليوم| أمطار غرب البلاد والصعيد والأجواء دافئة في القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، من المتوقع أن يشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يظل شديد البرودة على أغلب الانحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة