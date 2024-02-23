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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، الذي شهد حالة من التباين في تعاملات البنوك وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في تعاملات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

 

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم  الجمعة في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 99.31 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي 

استقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية عند 100.02جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.02 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

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البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 100.18 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.45 جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية الدينار الكويتي البنك المركزي بنك مصر البنك الاهلي

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