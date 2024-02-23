عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صدى البلد

لا يزال الحديث عن حسام حسن ومحمد صلاح مستمرا، حيث تم تداول العديد من الأنباء والتقارير مؤخرا عن توتر العلاقة بين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.. فما القصة؟

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قرر مؤخرا، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

غياب عن 3 مباريات.. شوبير يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح

وتم إقالة فيتوريا عقب فشله في الصعود بمنتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وخروجه من دور ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

حقيقة سحب القيادة من محمد صلاح

أشارت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية، التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، إلى دخول محمد صلاح في صدام عنيف مع حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب، حيث قرر الأخير سحب شارة القيادة منه، وعودتها من جديد إلى ما كان عليه بالأقدم.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء وتقارير أخرى تم تداولها عقب تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب، تشير إلى وجود خلافات بينه وبين محمد صلاح، مرجعين ذلك إلى عدم رغبة الأخير في تعيين العميد مديرا فنيا للفراعنة.

نفى مسؤولي اتحاد الكرة، ما تم تداوله مؤخرا من سحب شارة القيادة من محمد صلاح، مؤكدين أن اللاعب سيحمل الشارة خلال مباريات المنتخب المقبلة، وحسام حسن، سيدخل على جروب الواتس ساب الخاص بالفراعنة.

علاقة حسام حسن ومحمد صلاح

العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح تسير بشكل جيد وهو ما ظهر في التصريحات والقرارات الإيجابية التي أصدرها العميد عقب توليه تدريب منتخب مصر، حيث قرر استمرار «مو» قائدا للمنتخب الوطني مثلما كان الحال في الفترة الماضية، وعدم سحب شارة القيادة منه مثلما تردد.

كما أكد حسام حسن، أن نجم ليفربول سيكون له دور كبير داخل صفوف المنتخب في المرحلة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية مرة أخرى، بعد حالة الغضب الأخيرة من مستوى الفراعنة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على يد الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الجزاء 8-7، في دور الـ16.

مباراة منتخب مصر المقبلة

من المقرر أن يكون أول لقاء رسمي يخوضه منتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة الرابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وتبث قناة "أون تايم سبورت" المباراة على الهواء مباشرة، حيث تمتلك حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر الوطني لكرة القدم في التصفيات.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ