بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

لا يزال الحديث عن حسام حسن ومحمد صلاح مستمرا، حيث تم تداول العديد من الأنباء والتقارير مؤخرا عن توتر العلاقة بين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.. فما القصة؟

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قرر مؤخرا، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وتم إقالة فيتوريا عقب فشله في الصعود بمنتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وخروجه من دور ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

حقيقة سحب القيادة من محمد صلاح

أشارت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية، التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، إلى دخول محمد صلاح في صدام عنيف مع حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب، حيث قرر الأخير سحب شارة القيادة منه، وعودتها من جديد إلى ما كان عليه بالأقدم.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء وتقارير أخرى تم تداولها عقب تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب، تشير إلى وجود خلافات بينه وبين محمد صلاح، مرجعين ذلك إلى عدم رغبة الأخير في تعيين العميد مديرا فنيا للفراعنة.

نفى مسؤولي اتحاد الكرة، ما تم تداوله مؤخرا من سحب شارة القيادة من محمد صلاح، مؤكدين أن اللاعب سيحمل الشارة خلال مباريات المنتخب المقبلة، وحسام حسن، سيدخل على جروب الواتس ساب الخاص بالفراعنة.

علاقة حسام حسن ومحمد صلاح

العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح تسير بشكل جيد وهو ما ظهر في التصريحات والقرارات الإيجابية التي أصدرها العميد عقب توليه تدريب منتخب مصر، حيث قرر استمرار «مو» قائدا للمنتخب الوطني مثلما كان الحال في الفترة الماضية، وعدم سحب شارة القيادة منه مثلما تردد.

كما أكد حسام حسن، أن نجم ليفربول سيكون له دور كبير داخل صفوف المنتخب في المرحلة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية مرة أخرى، بعد حالة الغضب الأخيرة من مستوى الفراعنة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على يد الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الجزاء 8-7، في دور الـ16.

مباراة منتخب مصر المقبلة

من المقرر أن يكون أول لقاء رسمي يخوضه منتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة الرابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وتبث قناة "أون تايم سبورت" المباراة على الهواء مباشرة، حيث تمتلك حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر الوطني لكرة القدم في التصفيات.