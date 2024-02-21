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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

في إطار الاستعدادات للمشاركة في "دورة الإمارات" المقبلة، والتي ستضم مواجهات قوية أمام تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، يأتي قرار المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بعناية فائقة في اختيار اللاعبين الذين سيشاركون في هذا المعسكر الهام. وبناءً على مصادر موثوقة، يبدو أن حسن قد وضع في حساباته 12 لاعبا، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز أداء المنتخب وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.
 

حسام حسن منتخب مصر المباريات تونس كرواتيا الأهلى الزمالك

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